شكرا لقرائتكم خبر عن "فكرة و لا على البال"..كيف تحلم جنيفر لوبيز بشكل عيد ميلادها الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط النجمة العالمية جنيفر لوبيز للاحتفال بعيد ميلادها الـ50 في ( 24 يوليو ) المقبل بطريقة قد يجدها الكثيرين غريبة، حيث كشف موقع " thesouthern " أن النجمة الشهيرة ستجعل من جولتها الغنائية التي ستنطلق في 7 يونيو احتفالا مستمرا بعيد ميلادها .

وكشفت لوبيز للموقع أنه قد يكون هناك كعكة بعيد الميلاد او أكثر من كعكة، فهي ستكون جولة موسيقية لكن يغلب عليها الحميمية والروح الاسرية التي تجمعها دائما بمحبيها .

وقالت جنيفر: " نحن جميعا سنحتفل معا، بين الرقص والغناء ونقضي وقت ممتع معا ، أريد خلق جو مختلف عن المعتاد عند الاحتفال بالصول لسن الخمسين " .