شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام : اللى فات هوجان واللى جاي هوجان تانى خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الـ 23 من مسلسل هوجان للنجم محمد إمام، المسلسل استطاع الحفاظ على إيقاع الأحداث، فى الوقت الذى تراجعت فيه بعض الأعمال الدرامية فى منتصف شهر رمضان.

ومع كل هذه السخونة فى الأحداث، مازال المسلسل أمامه 7 حلقات حتى نهايته، ورغم ذلك هناك العديد من المفاجآت التى تنتظرهوجان، وأبطال العمل.

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محمد إمام ألمح إلى سخونة الأحداث فى الحلقات المقبلة من خلال صورة نشرها على "انستجرام"، وعلق عليها قائلا "اللى فات هوجان واللى جاي هوجان تانى خالص"



محمد امام

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.