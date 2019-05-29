شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليم هشام عشماوى..نجوم الفن يعربون عن سعادتهم: " افرحي يا أم الشهيد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من نجوم الفن، عن سعادتها البالغة فى استعادة الدولة المصرية الإرهابى هشام عشماوى من ليبيا.

وقال الفنان محمود العسيلى، " مافيش مصري أياً كانت انتمائته أوتوجهاته مش هيبقى مبسوط من لحظة نزول هشام العشماوي وحارسه الخاص في مطار القاهرة و منظرهم المكسور وسط رجالة مصر الوحوش .. احساس يخليك فخور ببلدك وولاد بلدك .. ويرسخ فيا إيماني إن البلد دي مهما حصل هتفضل دايما محفوظة".



محمود العسيلى

ونشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة رجال القوات المسلحة وبحوزتهم الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسليمه من الجيش الليبي، وكتب نجلاء قائلة :"افرحي يا أم الشهيد".



نجلاء بدر

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كما نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على إنستجرام، صورة للحظة تسليم الإرهابي هشام العشماوي، وعلق عليها قائلا: "الله عليكي يا مصر يا جايبة حق ولادك، كل التحية والشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية المصري الجدع، الذى وفى بوعده برد حق كل مصري،".

وأضاف فى رسالته: "وكل الشكر والتحية والتقدير أيضاً لجهاز المخابرات العامة المصرية، ولجميع الأجهزة المصرية العظيمة التي تعمل فى صمت، دم المصري غالي أوي، نام مرتاح يا بطل يا شهيد، تحيا جمهورية مصر العربية".



محمد محمود عبد العزيز

فيما نشر الفنان محمود البزاوي، صورة له مع ابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء، وخصوصًا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي، جزء من حقك رجع".



محمود البزاوى

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى الذى ألقى الجيش الوطنى الليبى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى، وهو أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، والذى شكل تنظيم المرابطون فى الأراضى الليبية وشكل أحد أذرع تنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا، وكذلك مشاركته فى عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.