بعد انتهائه من تصوير Hobbs & Shaw .. الزهر لعب مع جايسون ستاثام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يظهر الممثل العالمي جايسون ستاثام جمهوره، بصور وفيديوهات من كواليس تصوير أفلامه وأعمال السينمائية ومن داخل صالات التدريبات وفى بعض الأحيان لقطات لبعض أفلامه التي تعرض في السينمات.

ويشتهر ستاثام في هوليوود بعدم اهتمامه بمنصات السوشيال ميديا، فمجمل البوستات التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بانستجرام منذ إنشائه حتى الآن بلغ 189 صورة ومقطع فيديو، وكانت آخر صورة نشرها منذ قليل من إحدى جلسات التصوير الأخيرة الخاصة به، والتى ظهر فيها وهو يرتدى قميص عليه رسومات "الزهر".

وانتهى ستاثام، مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد Hobbs & Shaw بصحبه الممثل داوين جونسون، ويخضع حالياً لمرحلة المونتاج على أن يطرح يوم 1 أغسطس القادم فى دور العرض العالمية.

ومن المقرر أن تشتق أحداث الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.