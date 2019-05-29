شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره لشباك التذاكر بـ 230 مليون دولار .. ويل سميث يشكر جمهور Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمي ويل سميث، رسالة شكر لجمهور فيلمه الجديد Aladdin، بعد تصدره لشباك التذاكر بمبلغ 112 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية في أسبوعه الأول من عرضه في دور العرض العالمي.

ونشر سميث الذي يجسد شخصية "الجن" داخل الفيلم، صورة له من كواليس التصوير فى مملكة الأردن بصحبه الممثل العالمي ذات الأصول المصرية مينا مسعود، وكتب قائلاً " شكرا لكل شخص خرج لمشاهدة الفيلم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، نحن نحبكم جميعاً".

وبحسب المؤشرات الجديدة التي توقعتها الكثير من المواقع فأن فيلم Aladdin الذي تكلف إنتاجه 187 مليون دولار، نجح فى الوصول لـ 230 مليون دولار إيرادات عالمياً خلال خمسة ايام.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.