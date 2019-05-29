خاص- نصر الدين ناجي يكشف كواليس أغنية محمد منير "أنت البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قال الشاعر نصر الدين ناجي إن ضيق الوقت كان أكثر ما يشغله عند بداية الإعداد لأغنية "أنت البطل" التي طرحها الفنان محمد منير لصالح مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، ولاقت نجاحًا كبيرًا فور عرضها.

وعن كواليس تقديم الأغنية، قال نصر الدين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأنا العمل عليها منذ عشرة أيام، وكنا تحت ضغط كبير حتى نلحق بتسجيلها وتصويرها قبل نهاية شهر رمضان".

واستكمل:" وفي مرحلة الكتابة وكما هو واضح من الكلمات كانت الفكرة أن تكون أغنية يسكنها الفرح وتدعو للتمسك بالأحلام، وقريبة من الأطفال بشكل عام، وفي نفس الوقت تدعم وتشجع الأطفال المرضى، وبحمد الله وفقنا في تقديمها بشكل أسعد الجميع".

Advertisements

وأضاف: "وفور الانتهاء من الكتابة لحنه ووزعها أحمد فرحات، وسجلها الفنان محمد منير منذ أربعة أيام في استديو الرسالة، وقام بعمل الميكس والماستر خالد سند، وعزف الجيتارات روكيت، وأشرف على إنتاج الصوت خالد مصطفى وشعبان إسماعيل".

وتقول كلمات أغنية "أنت البطل": "مكتوب عالباب/ دايما مفتوح/ والروح تحس الروح/ مفيناش تعبان/ مفيناش مجروح/ إحنا من الناس/ طيب لمين هنروح/ الناس إحساس/ والحضن أمان/ بحلم لك تسكن الفرحة في عيونك/ تلمس الأحلام/ وتعيش عمرك متهني/ بتغني وترقص للألوان/ والضحكة تبان".

وكتب الشاعر نصر الدين ناجي مجموعة أغانٍ للفنان محمد منير، منها: إزاي، طعم البيوت، كل المفروض، كان فاضل، وافرح بالحياة وغيرها.

وكتب نصر أغاني مسلسل "بركة" ومنها "افتح ببان الكريم" غناء بطل العمل عمرو سعد، و"أنت ابن أبوك" ويغنيها المطرب أحمد سعد.