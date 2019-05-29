محمود البزاوي يعلق على تسليم هشام عشماوي: "جزء من حق ابن أخويا رجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على تسليم الإرهابي هشام عشماوي.

ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بنجل شقيقه الشهيد هشام البزاوي، الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية بسيناء.

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وعلق: "صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعه ١٤٧ ضباط احتياط، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وسلم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية، وذلك على خلفية زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.