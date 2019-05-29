محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لها وهي ترحب بصديقها المنتج جان نخول الذي حرص على زيارتها في ألمانيا.

وعلقت: "انظروا من هنا، إنه زائر عزيز جدًا، سيظل هنا لبضعة أيام، جان نخول".

واستقبلت المطربة اللبنانية إليسا صديقها جان الذي حرص على الاطمئنان عليها أثناء رحلتها العلاجية

من ناحية أخرى تشارك إليسا، في الدورة الـ 18، من مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، بعد غياب دام 3 سنوات، ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 24 يونيو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحتضن صديقها جان نخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.