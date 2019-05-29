هنيدي يضع صورته على بوستر "كازابلانكا" بدلًا من كرارة: "سيبلي الطالعة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأ النجم محمد هنيدي، صديقه الفنان أمير كرارة، بمناسبة اقتراب عرض فيلمه الجديد "كازابلانكا" في عيد الفطر المقبل.

ومازح هنيدي صديقه، ونشر البوستر الخاص بالفيلم، بعد أن وضع رأسه على جسد أمير كرارة عن طريق الفوتوشوب، وكتب قائلًا: "مبروك يا أمير أنت وكل صحابنا هتكسروا الدنيا بس سيبلي الطالعة دي".

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة، عدد من النجوم من بينهم غادة عادل، عمرو عبدالجليل، جيهان خليل، أحمد داش والمغربي محمد مفتاح.