للمرة الأولى.. نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحيي المطربة اللبنانية نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا يوم الخميس 6 يونيو القادم، ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بعيد الفطر المبارك.
ونشرت "نوال" عبر حسابها بتويتر، البوستر الدعائي للحفل، الذي يجمعها بالنجم الكويتي عبدالله الرويشد.
وعلقت: "محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة، ناطرتكن بسهرة حفلات العيد في السعودية بمدينة الإحساء الخميس 6 حزيران".
من ناحية أخرى، تسافر الفنانة اللبنانية خلال الفترة المقبلة، لتصوير كليب "كدة باي"، باليونان، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.
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