تامر حسين يحتفل بـ 55 مليون مشاهدة لأغنية "جمع حبابيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفل الشاعر تامر حسين بنجاح أغنية "جمع حبابيك" التي غناها الهضبة عمر دياب ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "تامر" مقطع من الإعلان وعلق قائلًا:" 55 مليون مشاهدة يوتيوب فقط غير الفيس بوك". أغنية الإعلان تحمل اسم "جمع حبايبك" من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع أسامة الهندي، ورؤية فنية لعمرو دياب.

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