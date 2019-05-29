محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للحظة تسليم الإرهابي هشام العشماوي. وعلق: "الله عليكي يا مصر يا جايبة حق ولادك، كل التحية والشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية المصري الجدع، الذى وفى بوعده برد حق كل مصري،". وتابع: "وكل الشكر والتحية والتقدير أيضاً لجهاز المخابرات العامة المصرية، ولجميع الأجهزة المصرية العظيمة التي تعمل فى صمت، دم المصري غالي أوي، نام مرتاح يا بطل يا شهيد، تحيا جمهورية مصر العربية". وسلم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية، وذلك على خلفية زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسليم هشام عشماوي.. محمد محمود عبدالعزيز يوجه تحية للرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.