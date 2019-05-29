كريم عفيفي يوجه رسالة لـ محمد سامي:" المخرج العبقري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان كرم عفيفي عن تقديره للمخرج محمد سامي موجهًا له الشكر، عقب نجاح دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي يُعرض حاليًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "عفيفي" صورة له مع سامي وكتب: "أشكر المخرج العبقري بكل ما تحمل الكلمة من معنى محمد سامي، الحمد لله كل الناس اللي حبت دور حمزة واللي تفاعلت معاه كان الفضل بعد ربنا للراجل دا فحبيت أقوله شكرًا".

مسلسل "ولد الغلابة" ينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.