شاهد.. شبيهة ميغان ماركل في إسبانيا !

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ظهرت سياسية إسبانية تدعى بيجونا فيلاكيس، مرشحة لمنصب عمدة مدريد، والبالغة من العمر 40 عاماً، بمعطف أبيض، تشابه إلى حد كبير بمعطف دوقة ساكس ميغان ماركل، وقامت بتقديم ابنتها المولودة حديثًا إلى الجمهور يوم الإنتخابات يوم الأحد الماضي، بعد أسابيع قليلة من ارتداء ميجان لنفس المعطف خلال أول ظهور لها مع طفلها آرتشي، واعتمدت السياسية، وهي أم لثلاثة أطفال، تسريحة لشعر منسدل مماثل للشعر الذي اختارته دوقة سايكس، مما زاد من التشابه بينهما.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها لتشابهها إلى حد كبير لدوقة سايكس ميغان ماركل، وتمت المقارنة بينهما، وأشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن السيدة فيلاكيس، التي تمت مقارنتها بميجان في عدد من المناسبات، تعمدت أن تعكس الإطلالة الملكية.
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