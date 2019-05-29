"بدل الحدوتة 3" يتصدر المشهد الرمضاني عبر "يوتيوب"

تصدر الجزء الثالث من مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم المشهد الرمضاني على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك من خلال المشهد الكوميدي الذي جمعها مع الفنانة شيماء سيف. المشهد الكوميدي الذي جمعها مع الفنانة شيماء سيف. حصل المشهد على المركز الأول في صدارة مشاهدات "يوتيوب" بعدد مشاهدات بلغ أكثر من نصف مليون مشاهدة. يذكر أن الجزء الثالث من "بدل الحدوتة 3" بطولة هشام ماجد، حيث كان الجزء الأول بطولة محمد سلام، والجزء الثاني بطولة عمرو وهبة.

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