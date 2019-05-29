بالفيديو.. اختفاء محمد عز بعد اكتشاف ياسمين عبدالعزيز هويته في "لآخر نفس"

تدور أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز حول حديث وسائل الإعلام عن مقتل خادمة "سلمى" دون علم الشرطة عن مرتكب هذا الحادث.

من ناحية أخرى تبرع "ياسر"

لـ"دينا" شقيقة سلمى بفص كبد، لكي تكمل حياتها طبيعي دون أن تعاني من أي مرض، وكل هذا دون علمها بهوية المتبرع بعد اتفاقه معالدكتور.

Advertisements

وفي الوقت نفسه اكتشاف "سلمى" بأن المتبرع لجزء من جسده لـ"دينا" وسط تساؤلاتها عن سبب تبرعه لشقيقتها بالكبد.

وبعد ذلك اختفاء "ياسر" بعد زيارة "سعيد" صديقه، وعضو من أعضاء جماعة "أنصار الحق" الإرهابية، بعد طلب أمير الجماعة بقتله بعد أن ارتد عنهم.