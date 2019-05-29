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ميرنا وليد - بيروت - سجلت الفنانة لولا جفان امس اغنية جديدة لاول مرة ستكون عراقية ايقاعية وقالت معلقة على اختيار الاغنية في حديث خاص مع الفن: "هذه الفترة الاغنية العراقية تراند والناس تحبها جدا وهذه الاغنية اخترتها فورا بعد اختيار اغنية الشوكولاتة التي كانت اول اغنية لي ، وحاليا وجدت انه الوقت المناسب لتسجيلها وسأصورها كليب مع المخرج جاد شويري".
وتشارك لولا بعدد من الحفلات والمهرجانات خلال هذا الصيف اولها سيكون مع دايفيد فانديتا في بيروت.
لولا كانت قد تخطت حاجز الـ مليونين ونصف مشاهدة لاغنية مافيش كده التي جمعتها بجاد شويري.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لولا جفان تخوض تجربة الأغنية العراقية وصيفها حافلخاص "الفن"- بعد إجرائه عملية "الزائدة"..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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