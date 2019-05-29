كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 23 مسلسل لمس أكتاف مسلسلات رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة 23 مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدة، حيث يذهب أدهم "ياسر جلال" لحمزة "فتحى عبد الوهاب" ويطلب منه تجنيبه حياة القتل والمخدرات التى يعيشها حمزة، كما فاتحه فى الزواج من غادة "إيمان العاصى" لكن حمزة يرفض ويطلب من أدهم تأجيل الحديث فى هذا الأمر حاليا.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.