كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة والعشرون مسلسل هوجان رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل وأحداث جديدة شهدتها الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، حيث اكتشتف نور ابنة اللباد فساد والدها والأعمال الاجرامية التي قام بها.

المسلسل من بطولة محمد إمام كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، ومشاركتة عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.