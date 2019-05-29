كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 23 مسلسل هوجان رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المسلسل من بطولة محمد إمام كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، ومشاركتة عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

شهدت الحلقة 23 من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، تفاصيل أحداث جديدة، حيث ترك هوجان الذي يجسد شخصيته محمد إمام، العمل مع كمال اللباد، واكتشفت نور ابنة اللباد أعمال والدها الغير مشروعة وانهارت من البكاء فور علمها ذلك.