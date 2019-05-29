كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات خليجية.. ملخص أحداث الحلقة 23 من شباب البومب 8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت الحلقة الـ 23 من المسلسل الجماهيري الكوميدي "شباب البومب 8"، قضية الخلافات العائلة، بعنوان "فراق أحباب"، وكان بطل الحلقة الفنان خالد سامي.

بدأت الحلقة بخلاف بين والد عامر "علي المدفع"، وزوجته أم عامر "شفيقة يوسف"، حيث خرجت الأخيرة من البيت وتوجهت إلى بيت شقيقها يوسف (خالد سامي) الذي بدوره سعى لحل الخلاف بين شقيقته وزوجها، لكن دون جدوى، نتيجة تدخل أصدقاء والد عامر من جهة، وزوجة يوسف من جهة أخرى بتحريضهما ضد بعضهما.

وفي غياب أم عامر عن المنزل، تحملت مها "سارة اليافعي" شقيقة عامر أعباء المنزل، رغم عدم قدرتها على ذلك، وفي أثناء ذلك، يخرج شقيقها الصغير سليمان "محمد الحربي" من المنزل دون علم أحد.