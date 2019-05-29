كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمس أكتاف 23.. تفاصيل الحلقة من البداية لـ"النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم أحداث وتفاصيل الحلقة 23 من مسلسل لمس أكتاف من البداية لـ"النهاية"، وهذا المسلسل بطولة النجم ياسر جلال.

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "لمس أكتاف"، ‏بقتل حمزة "فتحى عبد الوهاب" لسامر "أحمد كشك" في ‏وجود أدهم "ياسر جلال".

وضمن أحداث مسلسل لمس أكتاف الحلقة 23، أدهم يجالس صديقه "كرم جابر" ويحكى له ما جرى، ينصحه ‏صديقه بالعدول عن طريقه لكن أدهم يرفض العودة مرة أخرى ‏لحياته قبل العمل مع حمزة "فتحى عبد الوهاب" إذ كان يعانى من ‏فقر وأزمات عديدة.‏

تدخل عايدة "حنان مطاوع" بيت طليقة أدهم "كارولين خليل" ‏وتتقرب منها الأخيرة فى سذاجة منها، فتعرف عايدة الكثير والكثير ‏عن حياة أسرة أدهم .‏

يستمر عصام "عمرو صحصاح" فى نقل أخبار أدهم "ياسر جلال" ‏عبر التليفون وعند وصول أدهم يغلق عصام الهاتف سريعًا وحين ‏يسأله مع من يتحدث، يرد فى توتر "بكلم مراتى" لكن أدهم يفهم ما ‏يخفيه عصام ويطلق عليه لقب "عصفورة".‏

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يواجه الضابط علاء "أحمد كمال" حمزة "فتحى عبد الوهاب" فى ‏النادى ويلمح له أنه على علم بتجارته فى المخدرات، لكن حمزة ‏حاول الرد فى ثبات وكأنه ليس الشخص الذى يقصده، ولا يخفى ‏شيئا يدعو لقلقه.‏

تستقبل كيمى "سمر مرسى" مكالمة أخرى من مجهول يطلب منها ‏مبلغ مليون جنيه مقابل إخفاء أدلة إدانتها فى حادث مقتل الضباط ‏بالاتفاق مع عبد المنجى "شريف دسوقى" من أجل التخلص من ‏زوجها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، ويبدو أنها تفكر فى الاستعانة ‏بأدهم "ياسر جلال" لمساعدتها.‏

يذهب أدهم "ياسر جلال" لحمزة "فتحى عبد الوهاب" ويطلب منه ‏تجنيبه حياة القتل والمخدرات التى يعيشها حمزة، كما فاتحه فى ‏الزواج من غادة "إيمان العاصى" لكن حمزة يرفض ويطلب من ‏أدهم تأجيل الحديث فى هذا الأمر حاليا.‏

يكشف شحاتة "مجدى فكرى" لزيدان "محمد عز" خيانة أخيه خمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" له فى صفقة هيروين سيدخلها البلاد وحده دون ‏علمه، ويطلب منه أن يتعاونا من أجل القضاء على حمزة. ‏

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لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏