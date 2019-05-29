كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 24 من ولد الغلابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة 23 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، في تمام الساعه الثامنة مساءا على شاشة إم بس سي مصر.

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 24 يجسد بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان أحمد السقا، وكل من الفنانة مى عمر، انجى المقدم، هادى الجيار، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفي، ويضم مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 ايضاً، هبة مجدي، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.