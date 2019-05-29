كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 12:56 مساءً - تعرضت الممثلة أروى جودة لحادث خطير في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “صانع الأحلام”، حيث كادت أن تغرق لولا تدخل الممثل السوري مكسيم خليل الذي ياشركها البطولة وفريق العمل.
وعرضت محطة “سكاي نيوز” مقطع فيديو يظهر الحادث، حيث بدت جودة في نهر جارف لا تستطيع الخروج منه ليتدخل شخص من فريق العمل محاولاً سحبها لكنه لا يستطيع، ليتم بعدها الإستعانة بأكثر من شخص بينهم خليل ومدّ حبل من أجل سحبها.
وكان لافتاً انه بعد إنقاذها توجه جودة إلى فريق العمل لتسأله عن المشهد، وعما إذا كان اكتمل أم لا!
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أروى جودة تتعرض للغرق في كواليس مسلسلها ومكسيم خليل يتدخل لإنقاذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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