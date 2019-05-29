شاهدوا.. نجمة ستار أكاديمي ترتدي الحجاب وتُفاجئ متابعيها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 12:56 مساءً - نشرت نجمة ستار أكاديمي المصرية مروة نصر صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام من داخل الطائرة.
وقد أثارت مروة ضجة كبيرة بهذه الصورة لأنها ظهرت فيها وهي تضع الحجاب، مرتديةً عباءة سوداء.
وعلّقت مروة على الصورة بالقول “تفتكروا رايحة على فين؟”.
نُشير إلى أن مروة نشرت لاحقاً فيديو من المملكة العربية السعودية حيث تُؤدي مناسك العمرة.
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