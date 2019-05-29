حسين الجسمي نجم حفلات العيد في الدمام

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات العيد السعودية” في الدمام. ومن المقرر أن يقدّم الجسمي خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات. وستشارك الفنانة السورية أصالة نصري أيضًا في إحياء الحفل. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حسين الجسمي الفنية كانت أغنية “فديته” ذات اللون الموسيقي الإماراتي، وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الإماراتي معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه وتوزيع زيد عادل.

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