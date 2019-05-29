أحلام وسيلين ديون في “موسم جدة”

متابعة بتجـــــــــرد: تشهد عروس البحر الأحمر انطلاق “موسم جدة” الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، خلال الفترة من 8 حزيران/يونيو إلى 18 تموز/يوليو 2019.
وقد أعلنت الجهات الرسمية المنظمة لـ”موسم جدة” عن استضافة عدد من الفنانين العرب والعالميين في حفلات غنائية كبيرة ستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية. ومن بين هذه الحفلات، حفل للنجمة الإماراتية أحلام وآخر للفنانة العالمية سيلين ديون.
وأعرب محبو أحلام في السعودية وتحديدًا في جدة عن سعادتهم بحفلها وحماسهم للقائها في أمسية استثنائية تقدّم لهم خلالها أجمل أغاني مسيرتها الفنية.
تجدر الإشارة إلى أن أحلام أحيت حفلتين لليلتين متتاليتين في المملكة العربية السعودية، في شهر آذار/مارس الماضي على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.
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