فيديو.. كلوب يؤكد صحة رؤية بوكيتينو قبل موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتفق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول مع وجهة نظر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

ويلتقي الفريقان مساء السبت المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: "نحن جميعا متحمسون للغاية للحصول على فرصة لعب النهائي مرة أخرى".

وأضاف: "في العام الماضي خضنا هذه المباراة، إنها تجربة بالطبع، قبل أربعة أعوام لعبنا نهائيين آخرين، لذا ربما نكون أكثر خبرة من توتنهام".

وأتم: "ولكن ربما يكون ماوريسيو بوكيتينو على حق في أن ذلك لا يحدث فرقًا في اللقاء".