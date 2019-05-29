برشلونة يبدأ مفاوضاته لاستعادة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بدء نادي برشلونة الإسباني مفاوضاته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وذكرت إذاعة "RAC1" الإسبانية أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع باريس حول استعادة نيمار من جديد مقابل الاستغناء عن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم النادي الكتالوني للنادي الباريسي.

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وأشارت الإذاعة إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إعادة نيمار للفريق.

وتابعت "RAC1" أن برشلونة عرض دفع مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الاستغناء عن لاعبه ديمبلي مقابل عودة نيمار للنادي الكتالوني".

وكان نيمار (27 عاما) قد انتقل لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 222 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في العالم.

ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2022، وقد شارك في 28 مباراة هذا الموسم بكل البطولات وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرى.