ماذا بين أصالة والكويت؟

في منشور يفيض بالمشاعر والحب تجاه دولة الكويت، اعلنت الفنانة السورية اصالة نصري عن حفلها الذي سيقام في السادس من حزيران المقبل في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بالمويت.

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وقد نشرت اصالة صورة لها على حسابها عبر موقع انستغرام، ارفقته بالتعليق التالي: “اعشق ان اغني في الكويت.. وبيني وبين اهلها محبة وود، يفعل سحرا معي حين اغني لهم، اتماهى مع اغنياتي وكأني لأول مرة اكتشف هذا الشعور، يرقص قلبي وتسمو روحي ويصبح جسدي ريشة، ومشاعري كمؤشر يقفز طلوع نزول، مع الفرح ومع الحزن ومع اختلاط المشاعر. لقاؤنا قريب في وطن الفن والجمال“.

وعلى الفور، راح المتابعون الموجودون في الكويت، يعلّقون على هذا المنشور معبّرين عن فرحهم وسعادتهم لاستقبال ولقاء نجمتهم المفضّلة، حيث اشاروا الى انهم ينتظرون يوم ٦ حزيران بفارغ الصبر، في حين ظهرت علامات الحزن والحسرة على اولئك الموجودين في بلدان اخرى لتعذّر لقائهم بنجمتهم، الا انهم تمنوا ان يكون حفلها ناجحا وتتألق فيه كالعادة.

يذكر ان اصالة لا تزال حتى اليوم تحصد نجاح اغنيتها “بنت اكابر”، وهي من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج أدهم الشريف.