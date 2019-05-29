شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 23 من ابن اصول..أشقاء حمادة هلال يستولون على أملاكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل "ابن اصول" العديد من التطورات على صعيد الأحداث الدرامية فى الحلقة حيث نجح أشقاء هشام (حمادة هلال) فى التآمر عليه وسرقة كافة أمواله عن طريق تحويلها مباشرة بواسطة محمد نجاتى (سيف) الذى نجح فى سرقة هاتفه واستخدامه بغرض تحويل الأموال كما تمكنوا من الاستيلاء على الشركة والفيلا بعدما جعله يوقع على أوراق دون علمه.

كل ما سبق أدي إلى دخول هشام المستشفى بعدما تفاجىء بدخولهم عليه الفيلا ومعهم حكم محكمة يقتضى بتسليمهم الفيلا والشركة مما أدخله فى غيبوبة إثر الصدمة الذى تعرض لها.

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ورغم الأزمات الحاصلة بين هشام ووالدته إلى جانب مشكلاته مع زوجاته رحمة (رانيا منصور) ونعمة (ايتن عامر) ومطالبتهما له بالطلاق إلا أنهما أصرا على الوقوف بجانبه فى المستشفى للاطمئنان علي حالته الصحية.

مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، ايتن عامر، احمد حلاوة، محمد نجاتى، حمزة العيلى، تأليف أحمد ابو زيد وإخراج محمد بكير.