شكرا لقرائتكم خبر عن حلم جوليا شواشى لغز جديد يحير محمد رجب وهيثم أحمد زكى فى علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام" امساك "سامح" هيثم أحمد زكى للمتسول الذى كان يراقب تحركاته ليحاول معرفة الحقيقة منه، ليقول له بأن "نوح الشواف" محمد رجب هو من قام بتأجيره فى محاولة أن يفقده عقله حتى يجن، وجاء "نوح" لتخليص الرجل منه، مشيرا له إلى عدم تصديق كلام أى شخص بهذه السهولة.

من جانب آخر، ذهب "فؤاد الشواف" محمود البزاوى لمقابلة دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة النفسية وتحدث معه معربا عن مدى خطورة هروب "نوح من المصحة وأنه أصبح حر طليق وسط الناس قائلا له، "نوح" لو اتمكن يا هيخلص علينا واحد ورا التاني.

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وأثناء جلوس "نوح" و"سامح" مع "الشيخ منصور" الذى نادى على "عزيزة" جوليا شواشى التى يعتبرها ابنته ورويت حلم غريب تشابه بنفس حلم "هيام" زوجة "صابر" محمد على رزق فى بداية المسلسل، حيث قالت "عزيزة"،" حلم بيك يا "نوح" ومعاك دكتور "سامح"، وانكم واقفين فى مكان واسع وليس له أخر، وندهت على اسم بنتين معرفهومش اسمهم "رحاب" و "ريم"، وندهت عليك بعدها بصوت عالى وقالت لك الحق نفسك يا نوح وابعد عن دكتور سامح لانه هيدمر لك حياتك وقدامك فرصة للانسحاب، الحق نفسك قبل ما الدم يسيل"، لتنتهى الحلقة بذلك المشهد لتشويق الجمهور فى متابعة ما ستكشفه الحلقة القادمة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.