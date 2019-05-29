شكرا لقرائتكم خبر عن طلقة حظ الحلقة 23.. مصطفى خاطر يستعين بأزواج شقيقاته لخطف فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "طلقة حظ " بقيام فريد و نيرمين " إيمى سالم" بإبلاغ عبد الصبور " مصطفى خاطر" موعد تسليم صفقة السلاح وعند ذهابه لاستلام البضاعة يتم ضربه بالرصاص في كتفه.

وخلال الأحداث يطالب الضابط " محمد جمعه "من رئيسه فتح قضية عبد الصبور من جديد، حبث تبين أن "عباس" الفنان محمد أنور قال له أثناء التحقيق معه أنه أخد عبد الصبور إلي النادى الليلى بأوامر من الضابط "فريد"، ومن بعدها حدث لهما كل المصائب.

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كما تذهب شقيقات عبد الصبور وأولادهم إلى منزل هالة صديقة آيتن عامر، ويعيشون معها، وتبلغ " سلوى" آيتن عامر لإحدى شقيقات عبد الصبور إن هالة وراء المصيبة التي فيها عبد الصبور وتطلب مساعدتهم في مراقبتها، ويستعين عبد الصبور بأزواج شقيقاته لخطف فريد وتهديده بالقتل في حال عدم أخباره بكل شئ.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.