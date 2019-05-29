شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك مع هنيدى.. يزيح كرارة من أفيش فيلم كازابلانكا ويضع صورته وهو يضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحسه الكوميدى المعتاد، طل النجم محمد هنيدى عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، بواحدة من "قفشاته" الساخرة، ولكن هذه المرة مشاكسا النجم أمير كرارة، حيث اعتاد هنيدى على التفاعل بشكل ملحوظ مع أصدقاءه من نجوم السينما والدراما.

هنيدى نشر البوستر الرسمى لفيلم كازابلانكا، والذى سيطرح فى عيد الفطر، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ولكن هنيدى، قام بخذف وجه كرارة، ووضع وجهه وهو يضحك بدلا منه، وعلق على الصورة قائلا "مبروك يا أمير أنت وكل صحابنا ... هتكسروا الدنيا بس سيبلي الطالعة دي"



هنيدى

جمهور النجمين تفاعل مع صورة هنيدى، وعلق الكثيرون منهم، حيث قال أحدهم لهنيدى "عم الناس فى الكوميديا"، وقال آخر"عارف أحلي حاجه فيك إيه يا فنان .... الضحك والقفشات الطبيعية علي أي موضوع"، وقال ثالث ساخر "باظ الفيلم"

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فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أميركرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.