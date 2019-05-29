شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 23..مصطفي شعبان يبحث عن "منجه" في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال رئيس المباحث المسئول عن القضية يلاحق حسن ابو جبل في كل مكان يذهب إليه بعد اتهامه بحرق وسرقة منزله وقتل اطفاله أيضا وكادت أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه في منزل حماه لكنه تمكن من الهرب وتوجه للصعيد بحثا عن " منجه " الذي يعتقد انه مفتاح حل اللغز .

وشهدت الحلقة 23 أيضا نصب (وجيه) محمود البزاوى على (سعد) دياب، وحصل منه على ملايين الجنيهات، عن طريق بيع أرض ملك الدولة له دون علمه وذلك بعد أن طلب منه الشراكة في مشروع، ولم يكتف بذلك بل أبلغ الشرطة لتلقى القبض عليه.

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وأنتهت أحداث الحلقة بدخول أحد الموظفين على (وجيه) وهو يبكى، قائلًا له : إن ابنه أحمد توفى إثر سقوطه من أعلى برج سكنى، ليدخل البزاوى في صدمة شديدة.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع .