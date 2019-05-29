شكرا لقرائتكم خبر عن التشويق سيد الموقف في الحلقة 23 من "قمر هادي" لهاني سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "قمر هادي " استمرار حالة التشويق والألغاز، وكانت البداية مع مشهد قتل شهد" آية سماحة" ابنة عم "هادي ابو المكارم" ، وإرسال فيليب "تامر فرج" فيديو قتل سلمى "سيرين الكافوري" لهادي أبو المكارم" هاني سلامة" وعلى الفور ذهب هادي وتشاجر مع فيليب، وأخبره بأن ماكينة صنع المخدرات وخاصة اسم المخدر " قمر" اشتراها منه القرش" أحمد التهامي".

وأنتهت أحداث الحلقة بشكل مثير للغاية، حيث كشفت الحلقة أن الشخص المتسبب في كل ما يحدث لهادي أبو المكارم "هاني سلامة" هو صديق عمره إياد "محمد علاء"، ليفتح الجمهور التساؤل عن السبب وراء انتقام إياد من هادي ولماذا يريد الإنتقام منه ؟، وكيف عرف كل تفاصيل أعماله المشبوهة؟.

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تدور أحداث مسلسل " قمر هادي " حول شخصية "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغيرعندما يظهرالقمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمرعلاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة