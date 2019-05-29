شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..محمد إمام لهاجر أحمد فى كواليس هوجان: " بتخضينى لما بتصوتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل هوجان للنجم محمد إمام، نال استحسان قطاع كبير من المشاهدين، وبعد كل حلقة يتم عرضها للمسلسل يتصدر التريند، كما تعلق المشاهدين بشخصية هوجان التي يقوم بأداءها إمام، كل هذا النجاح العامل الأساسى فيه هو روح فريق العمل الواحد والتعاون بينهما، وهذا ظهر خلف الكاميرات وفى كواليس التصوير.

حيث ظهر محمد إمام فى كواليس تصوير مشهد من المسلسل أمام الفنان هاجر أحمد وطغى عليهم الحث الكوميدى والمرح، ومازح إمام هاجر بعد إعادة مشهد لهما نتيجة ارتفاع صوتها " بتخضينى لما بتصوتى".

ومسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.