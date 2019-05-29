طارق الحربي عن مسلسل بدون فلتر .. ” تعلمت كيف نعبي هوا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:57 صباحاً - للسنة الثانية على التوالي يطل المذيع ” طارق الحربي ” على شاشة قناة روتانا خليجية في برنامجه ” رادار طارئ ” .

وانتقد طارق في الحلقة الماضية المسلسل الرئيسب في قناة ( SBC ) مسلسل ” بدون فلتر ” للفنان عبد الله السدحان .

حيث علق أن المسلسل لم يقدم أي جديد وكما قال ” المسلسل هذه السنة علمنا شئ جديد وهو كيف إنك تعبي هوا ” .

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وأضاف أن فريق عمل المسلسل كان يحتفل بانتهائهم من تصوير حلقات المسلسل قبل نهاية رمضان ب 8 أيام وعلق ” طبعا الحلقات تكون ساخنة طالعة من الفرن ” .

وقال أيضا ” نبارك للأستاذ عبد الله السدحان وطاقم بدون فلتر إنهم خلصوا التصوير قبل العيد ” .