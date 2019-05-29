كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:57 صباحاً - نشرت الممثلة الكوميدية اللبنانية رولا شامية، فيديو يوثّق لحظة لقائها بالممثلة السورية شكران مرتجى عن طريق الصدفة في العاصمة السورية دمشق. وعلّقت رولا شامية على المقطع المصوّر كاتبةً: “شو حلوة الصدفة لما التقى بحبيبة قلبي شوكرانو بشوارع دمشق الحلوة”. ويظهر في الفيديو شكران مرتجى وهي تترجل من سيارتها لحظة رؤيتها لرولا شامية وتقول لها بعفوية: “شو جابك عالشام ولي”، قبل أن يتبادلا العناق في احد الشوارع. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صدفة تجمع بين رولا شامية وشكران مرتجى في شوارع دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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