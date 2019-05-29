شاهدوا.. وائل كفوري و راغب علامة داخل الطائرة الى دبيّ

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:57 صباحاً - نشر كل من ملك الرومانسيّة وائل كفوري والسوبر ستار راغب علامة، فيديو عبر انستغرام، ظهرا فيه الى جانب بعضهما البعض على متن الطائرة المتجهة الى دبيّ.
وقد أعلنا بالمقطع المصوّر أنهما متجهان الى دبيّ لإحياء حفل موسيقي مشترك بعيد الفطر السعيد.
كما مازح السوبر ستار محبيّه وقال لهم إنه سيحتفل بعيد ميلاده على المسرح وأضاف:” بدل ما عيّد رح كون عم غنّي مع وائل يوم 7 حزيران”.
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