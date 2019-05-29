شاهدوا إبنة ماجدة الصباحي تعترف بالحجر على والدتها.. لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:57 صباحاً - إعترفت غادة نافع بحجرها على والدتها الممثلة المصرية ماجدة، وهي القضية التي تعود إلى عام 2016 وما زالت تأخذ الكثير من الأخذ والردّ فيها وهي تحاول الدفاع عن نفسها.
وقالت نافع إن ممتلكات والدتها في الأصل باسمها هي، لكنها كانت أعطت لوالدتها توكيل عام لإدارة والتصرف في كل شيء، وأضافت أنه تقدم والدتها في العمر استغلها شاب وجعلها توقع عقد معه لإيجار شقة سكنية، ولم يدفع هذا الشاب الملبغ المتفق عليه عندما طالبته والدتها به، بل تسبب في أن تتعرض ماجدة الصباحي للاتهام في قضية نصب ومبلغ 15 مليون جنيه.
وتابعت أنها في ذلك الوقت قررت الحجر على والدتها ولكن فقط على الورق، وأكدت أنها لن تفعل أي شيء يضر والدتها وأن ما قامت به كان لحمايتها، إذ أصبحت هي تذهب إلى أقسام الشرطة وتخضع للتحقيقات، وكل هذا لم يكن ليناسب والدتها ولا حالتها الصحية.
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