شاهدوا لطيفة التونسية تكشف سبب غضب يوسف شاهين منها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:57 صباحاً - كشفت الفنانة ​لطيفة التونسية​ عن حادثة حصلت في كواليس فيلم “سكوت هنصور” حيث اشارت الى ان المخرج الراحل ​يوسف شاهين​ غضب منها بشكل كبير بسبب رفضها لمشاهد القبلات، حيث غادرت موقع التصوير بسبب مشهد كان يجب ان تصوره ويتضمن قبلات.



وأشارت لطيفة اثناء حلولها ضيفة على برنامج “عائشة شو” الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائيتي النهار والقاهرة والناس الى أن يوسف شاهين أراد أن يفاجئها في أول يوم تصوير للفيلم وطلب منها تنفيذ قُبلة على الرغم بانه يعلم أنها ترفض القبلات، فما كان منها الا ان تركت موقع التصوير وغادرت إلى غرفتها، من ثم حاول فريق عمل المسلسل اقناعها بالمشهد الا انها رفضت وغادرت الإسكندرية الى القاهرة.

واضافت لطيفة أنها وعدت حينها فريق العمل بأنها ستهديهم أغاني الفيلم بصوتها، لكنها عادت وصورت المشهد بدون قبلات مما جعل يوسف شاهين يغضب ويطالب بإنهاء التصوير