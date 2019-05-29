محمد هنيدي يسطو على بوستر فيلم “كازابلانكا” لـ أمير كرارة

متابعة بتجـــــــــــرد: هنأ الفنان المصري محمد هنيدي، مواطنه الممثل أمير كرارة، بعد الإعلان عن إطلاق فيلمه الجديد “كازابلانكا” في عيد الفطر المبارك.

ونشر هنيدي صورة البوستر الخاص بالفيلم، بعد أن وضع رأسه على جسد أمير كرارة فيها عن طريقة الفوتوشوب، من باب الدعاب وكتب بتعليقه عليها: “مبروك يا امير انت وكل صحابنا … هتكسروا الدنيا بس سيبلي الطالعة دي”.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد داش والمغربي محمد مفتاح.