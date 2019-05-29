متابعة بتجـــــــــــرد: هنأ الفنان المصري محمد هنيدي، مواطنه الممثل أمير كرارة، بعد الإعلان عن إطلاق فيلمه الجديد “كازابلانكا” في عيد الفطر المبارك.
ونشر هنيدي صورة البوستر الخاص بالفيلم، بعد أن وضع رأسه على جسد أمير كرارة فيها عن طريقة الفوتوشوب، من باب الدعاب وكتب بتعليقه عليها: “مبروك يا امير انت وكل صحابنا … هتكسروا الدنيا بس سيبلي الطالعة دي”.
الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد داش والمغربي محمد مفتاح.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يسطو على بوستر فيلم “كازابلانكا” لـ أمير كرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.