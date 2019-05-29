متابعة بتجــــــــــــرد: يعقد السوبر ستار راغب علامة خلال الأيام المقبلة جلسات عمل من أجل الإنتهاء من التفاصيل الأخيرة لفيديو كليب “صدفة” المقرر تصويره قريبًا.
وكان راغب علامة قد أطلق الأغنية في شهر نيسان/أبريل الماضي وحقق الفيديو الرسمي الخاص بها أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كتبتها ولحّنتها أماني النوري، وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها راغب قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.
لمشاهدة فيديو أغنية “صدفة”:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها.. راغب علامة يصوّر “صدفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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