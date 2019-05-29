“باي باي”.. جديد صابر الرباعي

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت إذاعات “روتانا” في الوطن العربي، بث أغنية جديدة للنجم التونسي صابر الرباعي عبر أثير الراديو. الأغنية تحمل اسم “باي باي” ومن المقرر إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وهي من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وتعتبر هذه الأغنية الثانية التي يفرج عنها صابر الرباعي من ألبومه الجديد بعد أغنية “أين أذهب” التي أطلقها على طريقة الفيديو كليب في شهر شباط/فبراير الماضي.

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