وائل كفوري يُهدي جمهوره أغنية جديدة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لطرح أغنية جديدة بعد فترة عيد الفطر المبارك.
ويضع وائل كفوري خلال الفترة الراهنة لمساته الأخيرة على الأغنية التي سيهديها لجمهوره قبيل انطلاق جولته الغنائية في موسم صيف هذا العام.
ويتكتّم وائل كفوري حتى اللحظة عن تفاصيل الأغنية على أن يترافق إطلاقها مع حملة دعائية واسعة تشمل المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح في شهر آذار/مارس الماضي أغنية “ولاد الحرام” التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.
ويستعد وائل كفوري لجدول صيفي مزدحم بالحفلات والمهرجانات التي سيحييها في لبنان وعدد من البلدان العربية.
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