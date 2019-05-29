عبدالمجيد عبدالله بخير

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والفنية معلومات عن تعرّض الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لوعكة صحية، كادت تنهي حياته الفنية، حيث نصحه الأطباء على إثرها بالتوقّف عن الغناء، إلى جانب عودته إلى مسقط رأسه مدينة جدة، بعد رحلة علاجية، استمرت قرابة الشهر خارج المملكة العربية السعودية.

ولقد لاقت تلك المعلومات الرائجة تفاعلاً مع جمهوره ومحبي فنه في شتى أنحاء الوطن العربي، إلا أن هذه الإشاعة سرعان ما قام بنفيها صديق عمره الملحن ممدوح سيف، الذي غرّد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فقال: «لقد انتشرت مؤخرا إشاعة عن الفنان عبدالمجيد عبدالله، وبصفتي صديقا مقرّبا منه أؤكد كذب الإشاعة».

ويضيف سيف: أقول لجمهور عبدالمجيد إن فنانكم بخير وصحة، والحمد لله، يعيش طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة، ويمارس الرياضة اليومية، وانا على تواصل دائم معاه، و‏عسى الله يديم أبو عبدالله، ويسعدنا دائماً بصوته وفنه.