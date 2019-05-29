أنغام تحتفل مع الجمهور السعودي في مركز الملك فهد

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تلتقي أنغام الجمهور في مركز الملك فهد في الرياض مساء 5 حزيران/يونيو حيث ستقدّم لهم باقة من من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”.

ويشارك أنغام في الحفل الذي تتولى إنتاجه وتنظيمه شركة “روتانا” الفنان السعودي رابح صقر.

وتحيي أنغام حفلًا آخر في عيد الفطر، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 حزيران/يونيو المقبل في معرض الكويت الدّولي.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم أنغام “حالة خاصة جدًا” يتضمن 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.