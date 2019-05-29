عاصي الحلاني يطرح جديده وجولة في سيارته على أنغام “اضحكي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات أغنية فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجديدة “اضحكي” حصريًا عبر أثير إذاعات “روتانا” في لبنان والبلدان العربية.

وتأتي هذه الأغنية بمثابة هدية من عاصي الحلاني لجمهوره بالزامن مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وهي تعتبر مقدّمة لألبومه الجديد والمقرر إطلاق أغنياته تباعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وشارك عاصي الحلاني متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر فيه وهو يستمع إلى الأغنية في سيارته الخاصة، وبتعليقه عليه أعرب عن سعادته بإطلاقها متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور فكتب: “احلى شعور بعد التعب طلعت الليلة من الستديو وسمعت اغنية اضحكي على روتانا لأول مرة يا رب تعجبكم وتكون كل ايامكم فرح وضحك وسعادة صار فيكن تسمعوا اضحكي حصرياً عبر اذاعة روتانا FM لبنان 102.1”.

أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، ومن المقرر إطلاقها عبر التطبيقات الموسيقية خلال الساعات المقبلة.