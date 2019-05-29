كيت هارينجتون بطل "صراع العروش" يخضع للعلاج

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رويترزالأربعاء 2019/5/29 12:24 مساء بتوقيت أبوظبي
الممثل كيت هارينجتون
يخضع الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) الذي لعب شخصية "جون سنو" للعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة "HBO".
وتابع 19.3 مليون مشاهد الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي للشبكة.
وقفز هارينجتون (32 عاما) من ممثل غير معروف ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.
وقال وكيل أعمال الممثل، الثلاثاء، في بيان: "قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية".
ولم يخُض البيان في تفاصيل هذه المسائل، لكن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ذكرت أن هارينجتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد.
وأضافت أنه سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالي الذي يعود للعصور الوسطى يوم 19 مايو/أيار.
وذكر هارينجتون، الذي تزوج من زميلته في بطولة المسلسل روز ليزلي في 2018، لمجلة "فارايتي"، في وقت سابق، أنه وجد صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر "المخيف".
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